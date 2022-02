Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 28 minuti fa

Dopo la sinossi recentemente svelata della serie TV Godzilla, nelle ultime ore, sembra esserci fatta ridondante la possibilità che venga realizzato un nuovo live-action dedicato alla lucertolona gigante e altri kaiju ambientato prima dei fatti del celebre film dei Toho Studios del 1954.

Gli stessi Toho Studios, da cui Godzilla vide la luce, grazie al classico del 1954 diretto da IshirĊ Honda, già nel 2016 avevano dato nuova linfa al protagonista, grazie a Shin Godzilla, titolo curato da Shinji Higuchi e Hideaki Anno, quest’ultimo noto per aver ideato Neon Genesis Evangelion. Tramite la propria app Godzilla+, la Toho avrebbe infatti diffuso una casting call alla ricerca di comparse per un progetto dedicato ai kaiju che sarà ambientato durante gli anni ’40, con le riprese previste per marzo e Takashi Yamazaki alla regia.

Non ci sono ancora notizie certe su come verrà strutturato il progetto. Nel frattempo, si sa con certezza che Godzilla e l’universo dei kaiju sono al centro dei piani di Legendary e Apple TV+, con le due realtà che uniranno le forze per realizzare una serie TV che espanda ulteriormente il MonsterVerse.

Questo nuovo show si concentrerà su come Monarch e il resto dell'umanità reagiscono all'esistenza dei Titani poco dopo che Godzilla ha combattuto contro il M.U.T.O. nel film originale del 2014. La trama si svolgerà, probabilmente, tra gli eventi di Godzilla e Godzilla: King of the Monsters.

