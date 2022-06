Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Maisie Williams, interprete di Arya in Game of Thrones della HBO, ha recentemente rilasciato un'intervista durante la quale dice di essere rimasta “sorpresa” della scena con Gendry prima della Battaglia di Grande Inverno, poiché non pensava che Arya fosse stata attratta da lui:

"La prima volta che mi sono stupita di Arya è stata, presumo, nell'ultima stagione, in cui si toglie i vestiti e va a letto con Gendry. Pensavo che Arya fosse queer, mi spiego? Dunque si, è stata una sorpresa".

Maisie Williams aveva solo 12 anni quando è stata scelta per interpretare la figlia di Eddard Stark, Arya, e il successo mondiale l'ha trasformata in una celebrità.

L'attrice aveva 22 anni quando l'ultima stagione di Game of Thrones è andata in onda, durante la quale si è svolta scena di sesso con Gendry che ha stupito non solo l'attrice ma anche i fan dato che, prima di quella scena, Arya non aveva mai palesato sentimenti d'amore per qualcuno.

Ora Williams ha 25 anni, ed è attualmente co-protagonista nel ruolo della punk rocker Jordan in Pistol, cronaca del Sex Pistols.

