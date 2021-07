Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 02 luglio 2021

Lo showrunner di Fargo Noah Hawley, durante una intervista, parla del futuro della serie antologica targata FX, comunicando di voler portare la storia alla sua conclusione dopo la quinta stagione.

Ispirato all'omonimo film del 1996 dei fratelli Coen, la serie TV si svolge nello stesso universo immaginario, con un cast diverso e ognuna delle quattro stagioni si colloca in qualche modo l'una all'altra.

Hawley è stato il capo creativo del progetto sin dal suo inizio nel 2014 ed è stato recentemente annunciato che dirigerà la prossima serie TV Alien per FX basata sull'acclamato film di fantascienza di Ridley Scott del 1979. Ha lavorato inoltre come showrunner nella serie TV Marvel Legion.

Lo scrittore newyorkese, in una recente intervista, ha discusso del suo prossimo romanzo e gli è stato chiesto se fosse in arrivo un'altra stagione di Fargo, che non è stata ancora formalmente rinnovata per la quinta stagione, ma che è stata confermata dallo stesso Hawley a marzo:

"Sì, penso di sì. Ho scritto dei pezzi che dovranno unirsi. Non sono collegati. Penso che sarebbe bello creare un finale e arrivare deliberatamente a qualcosa, sapendo che è l'ultima stagione, e vedere come si potrebbe concludere questa antologia".

La recente quarta stagione, ha avuto come protagonisti Chris Rock, Jessie Buckley e Jason Schwartzman e si è svolta negli anni '50 a Kansas City, nel Missouri. Le stagioni precedenti sono state interpretate da Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), Mary Elizabeth Winstead, Billy Bob Thornton, Martin Freeman e Kirsten Dunst.

In attesa di scoprire quando arriverà il rinnovo e se sarà davvero il capitolo conclusivo dell'antologia, vi invitiamo a leggere la recensione della prima stagione di Fargo.

Fonte: Vanity Fair