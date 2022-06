Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

FX ha recentemente presentato il cast della quinta stagione di Fargo.

Gli attori protagonisti della prossima stagione comprendono grandi nomi, quali Jon Hamm (Mad Men), che sarà Roy, Juno Temple (Ted Lasso), che avrà il ruolo di Dot e Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), che interpreterà Lorraine.

Annunciato oltre un anno dopo la conclusione della quarta stagione con Chris Rock come protagonista, il prossimo capitolo sarà ambientato nel 2019, continuando lo schema di alternanza tra ambientazioni storiche passate e contemporanee:

"Quando un rapimento non è un rapimento, che cos'è? E cosa accadrebbe se tua moglie non fosse tua?".

Creata e scritta principalmente da Noah Hawley che è anche uno dei produttori esecutivi, la serie antologica è pensata per narrare una storia diversa in ogni stagione e trae ispirazione dall'omonimo film dei fratelli Coen del 1996, i quali figurano tra i produttori esecutivi della serie stessa.

La quarta stagione di Fargo è disponibile su NOW.

