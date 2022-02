Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Walton Goggins sarà il protagonista di Fallout, l'adattamento a serie TV del franchise di giochi più venduto e che debutterà su Amazon Prime Video.

Il franchising di Fallout ha registrato vendite record e ha ricevuto decine di premi per il Game of the Year, mentre il suo gioco mobile, Fallout Shelter, è stato scaricato oltre 170 milioni di volte.

Il mondo di Fallout è quello in cui il futuro immaginato dagli americani alla fine degli anni '40 è vittima di una guerra nucleare nel 2077. La magia del mondo di Fallout è proprio l'asprezza della terra desolata contrapposta all'idea utopica della generazione precedente di un mondo migliore grazie all'energia nucleare.

I dettagli sul personaggio di Goggins sono ancora tenuti nascosti, ma si pensa che interpreterà un Ghoul. In Fallout, i ghoul sono esseri umani mutati che hanno subito un'esposizione prolungata alle radiazioni durante la Grande Guerra di cui sopra.

La produzione di Fallout dovrebbe iniziare nel 2022.

Fonte: Deadline