Fallout: Prime Video condivide i nuovi Poster della Serie TV

Scritto da: Raffaella Lanzuise - Data di pubblicazione: 02 dicembre 2023

In attesa dell'uscita - anche se ancora lontana - di Fallout, Prime Video ha divulgato una serie di nuovi poster che si concentrano su Lucy (Ella Purnell), Ghoul (Walton Goggins), Maximus (Aaron Moten) e un cane senza nome sopravvissuto all'apocalisse.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Gli adattamenti di videogiochi stanno guadagnando sempre più popolarità nel mondo cinematografico e televisivo, come dimostra per esempio il recente e molto apprezzato The Last of Us. Rimanere fedeli alla trama di prodotti così noti sembra essere la strategia vincente per ottenere un enorme successo ed è un'operazione molto delicata nel caso dell'attesissimo Fallout, poiché la storia originale coinvolge molto le scelte del giocatore. Per Prime Video la soluzione migliore per l'adattamento è quindi stata questa: creare una storia completamente nuova che rimanga però fedele all'universo di Fallout.

Fallout - costituita da 8 episodi - uscirà il 12 aprile 2024 su Prime Video.

Fonte: Comic Book