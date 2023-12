Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 novembre 2023

I fan dell'iconico franchise di Fallout attendono con ansia l'adattamento live-action di Prime Video, che nelle scorse ore ha condiviso una serie di nuove foto. Prevista per essere rilasciata ad aprile 2024, la serie TV è pronta a introdurre gli spettatori nell'universo post-apocalittico e ai suoi intriganti abitanti.

A guidare il cast è Walton Goggins, che incarna il personaggio Ghoul, un soprannome appropriato per il suo ruolo. Al suo fianco troviamo Ella Purnell (Yellowjackets), che interpreta Lucy, un'altra figura chiave in questa avvincente narrazione. Anche la Confraternita d'Acciaio, che indossa l'iconica Armatura, fa un'apparizione straordinaria.

Nato da un'idea di Jonathan Nolan e Lisa Joy, rinomati per il loro lavoro su Westworld della HBO, Fallout promette una trama soddisfacente per i fan dei videogiochi. La storia ruota attorno a Lucy (Purnell), figlia del sorvegliante del Vault 33 (Kyle MacLachlan). Il suo personaggio si imbarca in una pericolosa missione di salvataggio fuori dal Vault, affrontando per la prima volta la dura realtà della terra desolata di Fallout.

Il personaggio di Goggins, Ghoul, è in netto contrasto con Lucy. Essendo un tiratore scelto e un Ghoul trasformato dalle radiazioni, rappresenta una connessione profondamente radicata con l'universo di Fallout. In un'intervista, Nolan paragona Ghoul al Virgilio dell'Inferno di Dante, descrivendolo come "la nostra guida e protagonista" attraverso il contorto paesaggio dello spettacolo:

"Walton porta in questo ruolo una miscela unica di dramma e commedia. L'abisso tra il suo sé passato e quello presente pone una domanda drammatica e intrigante: cosa lo ha trasformato?".

Fallout uscirà su Prime Video il 12 aprile 2024.

