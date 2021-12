Euphoria 2: HBO pubblica il Poster Ufficiale della nuova Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

HBO Max ha recentemente pubblicato il poster ufficiale della seconda stagione della serie di successo Euphoria.

Basata su una omonima produzione israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin e ambientata negli anni novanta, lo show statunitense è ideato e scritto da Sam Levinson (Malcolm & Marie). La prima stagione ha debuttato nel 2019 con otto episodi seguita da due speciali di cui il primo trasmesso a dicembre 2020 e il secondo a gennaio 2021.

Durante la sua prima stagione, la serie TV ha ricevuto un alto indice di gradimento, riuscendo ad ottenere numerosi riconoscimenti.

La sinossi anticipa: "Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall'amore, dalla perdita e dalla dipendenza".

Insieme a Zendaya, lo show è interpretato da: Hunter Schafer, Sydney Sweeny, Jacob Elordi, Storm Reid e Colman Domingo.

Gli otto episodi della seconda stagione saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio, in contemporanea con la messa in onda americana.

