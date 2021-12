Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 11 ore fa

"Ogni volta che mi sento bene penso che durerà per sempre ma non succede".

Basata su una omonima produzione israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin e ambientata nei frenetici anni novanta, Euphoria è una serie televisiva statunitense ideata e scritta da Sam - Samuel - Levinson (Malcolm & Marie) per HBO la cui prima stagione ha debuttato nel 2019 con otto episodi seguita da due speciali di cui il primo trasmesso a dicembre 2020 e il secondo a gennaio 2021.

La sceneggiatura di tutte le puntate è stata scritta in esclusiva da Sam Levinson meno che per l'ultimo speciale per la cui realizzazione ha condiviso la penna con Hunter Schafer, la protagonista dello stesso episodio. La regia di queste ultime è stata occupata da Levinson, Pippa Bianco (Share), Jennifer Morrison (Dr. Death) e Augustine Frizzell (Sweetbitter) la quale ha diretto l'episodio pilota.

La serie TV che ha ricevuto insieme a qualche critica anche un altissimo indice di gradimento, ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Per esempio, un Premio Emmy è stato vinto da Zendaya nella categoria migliore attrice in una serie TV drammatica.

Euphoria racconta la storia di un gruppo di adolescenti al liceo alla ricerca della propria identità tra amicizie, amori, traumi pregressi ed esistenti, sesso e droghe. La protagonista e la voce narrante delle vicende è Rue Bennett, una diciassettenne tossicodipendente la quale dopo aver trascorso le vacanze estive in un centro di recupero in cui è entrata in seguito ad una overdose fa ritorno a scuola e lì incontra Jules, una ragazza transgender che da poco si è traferita nella sua stessa città.

Gli episodi trasmessi fino ad ora - aiutati da una fotografia eccellente, una trama particolare e un cast d'eccezione - racchiudono la fioritura della storia d'amore tra Rue e Jules, affiancato da turbolente ed inquiete vicissitudini, personaggi complessi e una spiccata vena di autenticità.

Fin dalla messa in onda del primo capitolo, la serie TV era stata già rinnovata per un seguito. Tuttavia, le riprese hanno tardato ad iniziare per via della pandemia da Covid-19 e, adesso, a due anni di distanza, la seconda stagione di Euphoria sta per arrivare.

La sinossi

La trama ufficiale recita così:

"Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza".

Data l'evidente esiguità di contenuti scaturiti dalla sinossi, tocca spulciare in maniera efficace il trailer pubblicato nella giornata di ieri, dal quale si possono cogliere numerosissimi dettagli. Per cominciare, Rue è tornata in azione, vagando per strade trafficate, trascinando in giro una valigia piena di droga e Nate sembra intento a spaventare una cassiera di una stazione di servizio. Cassie poi, è palesemente confusa. In merito a questo, l'attrice che detiene il ruolo - Sydney Sweeney - ha parlato del futuro di Cassie in una intervista della scorsa primavera:

"Posso provare a scherzarci su ma quando mi chiedete della seconda stagione, il mio cuore perde un battito. Ragazzi, voi sul serio non sapete cosa state per guardare. Cassie ha davvero bisogno di mettere insieme la sua merda. Non posso dire altro. Cassie vive delle svolte folli nella seconda stagione che non mi sarei mai aspettata. Ogni volta che leggo un nuovo episodio di Sam, la mia mascella è a terra e non riesco a credere che sia qualcosa che esce dalla mente di qualcuno".

Gli attori

Del cast principale, ritorneranno tutti i principali personaggi:

Zendaya è Rue;

è Rue; Hunter Schafer è Jules;

è Jules; Jacob Elordi è Nate;

è Nate; Barbie Ferreira è Kat;

è Kat; Sydney Sweeney è Cassie;

è Cassie; Alexa Demie è Maddy;

è Maddy; Maude Apatow è Lexi;

è Lexi; Angus Cloud è Fez;

è Fez; Algee Smith è Mckay;

è Mckay; Storm Reid è Gia;

è Gia; Eric Dane è Cal;

è Cal; Nika King è Leslie;

è Leslie; Austin Abrams è Ethan;

è Ethan; John Ales è David;

è David; Colman Domingo è Ali.

E poi, ci saranno delle aggiunte delle quali si conosce la fama ma non tanto altro circa il ruolo che interpreteranno all'interno del secondo capitolo; e queste sono: Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr. Le uniche e verosimili informazioni note al pubblico sono che Kelly interpreterà "una casalinga di periferia annoiata e drogata", mentre Flenory Jr. sarà un interesse amoroso di Maddy. Fike inoltre ha descritto il suo personaggio come una "persona degenerata, amica di Rue e Jules".

Dietro le quinte

Un casting ufficiale per la seconda stagione di Euphoria ha rivelato una serie di possibili personaggi della seconda stagione dello show. L'annuncio parlava dei seguenti caratteri:

Darian : ragazzo maggiorenne che dimostri diciassette anni. Qualsiasi etnia. Un outsider. Sensibile. Vulnerabile. Malizioso. Potrebbe lottare con la dipendenza. Sicuramente non il ragazzo figo della scuola, ma uno dei ragazzi più interessanti.

: ragazzo maggiorenne che dimostri diciassette anni. Qualsiasi etnia. Un outsider. Sensibile. Vulnerabile. Malizioso. Potrebbe lottare con la dipendenza. Sicuramente non il ragazzo figo della scuola, ma uno dei ragazzi più interessanti. Ray: ragazzo maggiorenne che dimostri diciassette anni. Qualsiasi etnia. Attraente in modo reale e accessibile. Classe operaia. Cuore puro. Potrebbe non avere alcun obiettivo nella vita ma ha un sorriso così genuino e non deprimente. Non prolisso o istruito, semplicemente conosce tutte le parole di cui ha bisogno.

ragazzo maggiorenne che dimostri diciassette anni. Qualsiasi etnia. Attraente in modo reale e accessibile. Classe operaia. Cuore puro. Potrebbe non avere alcun obiettivo nella vita ma ha un sorriso così genuino e non deprimente. Non prolisso o istruito, semplicemente conosce tutte le parole di cui ha bisogno. Ami : ragazza. Età compresa fra i diciotto e i vent'anni. Tossicodipendente. Spogliarellista. Odia il suo ragazzo. Parla male. Può dirigersi verso una peggiore situazione.

: ragazza. Età compresa fra i diciotto e i vent'anni. Tossicodipendente. Spogliarellista. Odia il suo ragazzo. Parla male. Può dirigersi verso una peggiore situazione. Serena: donna. Più di cinquant'anni. Caucasica. Sfacciata e dura. Un vero personaggio. Il tipo di donna che ha fatto festa per tutta la sua vita e ha partecipato ad ogni concerto dei Whitesnake e ora compie diverse truffe solo per guadagnarsi da vivere.

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

La seconda stagione di Euphoria sarà composta da otto episodi, come avvenuto per la prima, i quali andranno in onda a partire dal 10 gennaio in streaming su NOW e in contemporanea in onda su Sky in Italia e su HBO negli Stati Uniti.

Fonte: Digital Spy