Euphoria 2: le Nuove Aggiunte al Cast della prossima Stagione

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Dopo il successo della prima stagione e degli episodi speciali, Euphoria è pronta ad ottenerne altro con il secondo capitolo - finalmente - in arrivo.

Alla fine del 2020, lo show ha pubblicato due episodi speciali: Trouble Don’t Last Always, incentrato sul personaggio di Zendaya, Rue e F**k Anyone Who’s Not A Sea Blob, incentrato su Jules, interpretata da Hunter Schafer.

I due episodi bonus hanno guadagnato ben tre nomination ai Premi Emmy.

Si conosce davvero poco circa la trama della seconda stagione della serie TV; al contrario invece, possiamo annunciare che Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius Flenory Jr. in arte Lil Meech si sono uniti al cast di Euphoria 2.

Fike ha rivelato in esclusiva a Variety che il suo personaggio è un amico di Rue e Jules. Inoltre, il musicista e attore (per la prima volta) ha anche descritto il suo carattere come un degenerato il quale sembra ricordargli molto della sua vita passata.

Fonte: Variety