Ennesima Cancellazione di Netflix. The Imperfects 2 non ci sarà!

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L'ordine del giorno di questo periodo è rinnovi e cancellazioni. Dopo quelle più rumorose quali il rinnovo di The Sandman, la conferma della seconda stagione di The Watcher, i nuovi capitoli della docuserie antologica Dhamer - Mostro e la cancellazione di Westworld, arriva l'ennesima cancellazione di Netflix.

Recentemente il colosso dello streaming ha annunciato che la seconda stagione di The Imperfects non ci sarà. Nel weekend di uscita (8-10 settembre), la serie TV ha guadagnato il terzo posto nella Top 10 settimanale restando in classifica per tre settimane. Un risultato che l'azienda ha ritenuto comunque insufficiente se confrontato con il budget che ha richiesto uno sci-fi di questo tipo.

Creato da Shelley Eriksen e Dennis Heaton (The Order), lo spettacolo di fantascienza racconta le vicende di Abbi (Rhianna Jagpal) uno scienziato, Juan (Iñaki Godoy) un fumettista e Tilda (Morgan Taylor Campbell) una cantante, che vengono trasformati in mostri in seguito a una terapia genica sperimentale. I giovani protagonisti uniscono le forze per trovare lo scienziato responsabile e una cura, ma un'agenzia governativa è sulle loro tracce mentre devono affrontare tutti i problemi quotidiani dei loro coetanei, tra richieste di ammissione al college e storie d'amore.

L'amarezza della cancellazione per i fan rimane dopo un cliffhanger che non verrà risolto.