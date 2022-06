Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha presentato con un teaser trailer la nuova serie TV di fantascienza The Imperfects. Lo show in 10 episodi avrà come protagonista Italia Ricci (Designated Survivor) ed è stato creato da Dennis Heaton, Shelley Eriksen.

Dopo che una terapia genica sperimentale li ha trasformati in mostri, tre ventenni si uniscono per dare la caccia allo scienziato responsabile e costringerlo a renderli di nuovo umani. Ricci interpreta la dottoressa Sydney Burke, una brillante scienziata che cerca di correggere i suoi errori passati, sia professionali che etici, alleandosi con Abbi, Juan e Tilda per rintracciare lo scienziato responsabile del loro triste destino. Il cast include anche Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Iñaki Godoy, Rhys Nicholson, Celina Martin e Kyra Zagorsky.

Campbell interpreta Tilda Weber, la cantante di una band punk che vede i suoi sogni infrangersi dopo aver sviluppato un super udito e un potere vocale distruttivo, conferendole abilità simili a una Banshee;

interpreta Tilda Weber, la cantante di una band punk che vede i suoi sogni infrangersi dopo aver sviluppato un super udito e un potere vocale distruttivo, conferendole abilità simili a una Banshee; Jagpal è Abbi Singh, un'ambiziosa genetista il cui desiderio di compiacere viene messo alla prova quando i suoi prepotenti feromoni le danno un controllo simile a una Succube su chiunque le stia intorno;

Godoy è Juan Ruiz. L'aspirante graphic novelist è più a suo agio nell'esplorare strani mondi fantastici nel suo lavoro piuttosto che sperimentarli in prima persona dopo essersi trasformato in una bestia che crede sia un Chupacabra;

è Juan Ruiz. L'aspirante graphic novelist è più a suo agio nell'esplorare strani mondi fantastici nel suo lavoro piuttosto che sperimentarli in prima persona dopo essersi trasformato in una bestia che crede sia un Chupacabra; Nicholson è il dottor Alex Sarkov, un ex bambino prodigio abituato a fare a modo suo, si rifiuta di lasciare che chiunque – o qualsiasi cosa – interferisca con il suo obiettivo di riscrivere il genoma umano e inaugurare la fase successiva dell'evoluzione umana;

Martin interpreta Hannah Moore, un altro soggetto di prova del trattamento genetico sperimentale di Sarkov e Burke;

interpreta Hannah Moore, un altro soggetto di prova del trattamento genetico sperimentale di Sarkov e Burke; Zagorsky interpreta Isabel Finch, la più vendicativa di tutti. Ha le sue ragioni per trovare Sarkov e se lo troverà prima degli altri, questi ultimi non saranno mai in grado di liberarsi delle loro identità mostruose.

The Imperfects non ha ancora una data di debutto ufficiale.

