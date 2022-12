Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Dopo un primo teaser e delle prime immagini, nelle scorse ore è stato rilasciato il primo full trailer della nuova stagione di Emily in Paris, che si concentra sulla continua tensione con Gabriel e sull'idea che forse Parigi non è il posto giusto per Emily, dopotutto: è una stagione di crisi esistenziale!

Secondo la sinossi ufficiale del prossimo capitolo, "Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due percorsi molto diversi, Emily dovrà decidere esattamente dove risiedono le sue lealtà - al lavoro e nella sua vita romantica - e cosa significano quelle decisioni per il suo futuro in Francia, il tutto continuando a immergersi nelle avventure e nei sorprendenti colpi di scena e svolte che la vita a Parigi offre".

Oltre a Lily Collins e Laviscount, lo spettacolo vede nel cast Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e Camille Razat.

La terza stagione di Emily in Paris debutterà su Netflix il 21 dicembre.