Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Netflix ha rilasciato le prime immagini della terza stagione di Emily in Paris, serie TV che segue una giovane donna (Lily Collins) mentre scopre le meraviglie dell'iconica città francese. Anche se le nuove immagini non rivelano molto sulla trama del prossimo capitolo, possiamo già intuire che Emily continuerà la sua storia d'amore con Alfie (Lucien Laviscount), il che porterà senza dubbio altro caos nella sua vita.

Le nuove immagini anticipano anche che Emily continuerà a vivere la sua vita da sogno nel lusso, con più fotogrammi che mostrano il personaggio a delle feste o in giro per la città. La storia di Emily ha soddisfatto così tanto i fan che entrambe le stagioni precedenti hanno raggiunto buone posizioni nella Top 10 di Netflix poco dopo essere state rilasciate. Non sorprende quindi che la piattaforma di streaming abbia già rinnovato lo spettacolo per una quarta stagione appena una settimana dopo il debutto della seconda.

Oltre a Collins e Laviscount, lo spettacolo vede nel cast Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e Camille Razat.

La terza stagione di Emily in Paris non ha ancora una data di uscita, ma Netflix ha promesso di condividere alcune succose notizie sullo spettacolo nel prossimo evento di Tudum che si terrà questo sabato, 24 settembre.

Fonte: Collider