Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Emily in Paris continuerà a mostrarci i magici luoghi della Città dell'Amore ancora per un po': Netflix ha rinnovato la commedia con Lily Collins per le stagioni 3 e 4!



La serie segue la protagonista Emily (Collins), una dirigente del marketing di Chicago che viene inviata a Parigi per lavorare con la boutique di lusso francese Savoir, acquisita dall'azienda di Emily. Nel finale della seconda stagione, a Emily è stata presentata un'offerta per unirsi a Sylvie, capo di Savoir, nella sua nuova società di marketing.

Allo stesso tempo, Emily si trova a un bivio nella sua vita personale: il suo ragazzo Alfie le ha detto che tornerà a Londra, ma vuole tentare una relazione a distanza. Emily, tuttavia, ha deciso di seguire il suo cuore e dire a Gabriel che lo ama. Ma proprio mentre Emily stava per confessare i suoi sentimenti, l'ex di Gabriel rivela che si trasferendo, insieme. Detto questo, Emily è scappata e ha chiamato Sylvie per dirle che aveva fatto la sua scelta.

“Si trova di fronte a una decisione importante. Ha motivi per scegliere un certo numero di porte alla fine della seconda stagione, e la nostra sfida è decidere quale di quelle porte scegliere e perché", ha affermato in precedenza lo showrunner Darren Star. “Questo è ciò di cui parlerà la terza stagione. Quando vivi in un Paese straniero, una delle domande è: dov'è il tuo cuore? È il posto da cui vieni o il posto in cui ti trovi in questo momento? Emily dovrà lottare anche con quel pensiero”.

E sebbene Emily abbia "sentimenti molto forti" per Gabriel, Star sostiene che Alfie non dovrebbe essere così escluso:

“Amo Alfie, personalmente. Non lo dimenticherei, e credo che nemmeno Emily dovrebbe. Londra non è poi così lontana da Parigi".

Fonte: TVLine