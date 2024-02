Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 22 ore fa

Le riprese della quarta stagione di Emily in Paris sono iniziate da qualche settimana e Ashley Park è tornata sul set dopo un periodo di pausa dovuto a problemi di salute.

L'attrice ha documentato l'atteso ritorno nella serie TV con un post pubblicato su Instagram:

"Carissimi cast e troupe, grazie per il caloroso bentornato in Emily in Paris dopo le prime settimane di riprese. Mi dispiacere di essere arrivata in ritardo! Sono così felice di rivedervi tutti. Bisous Bisous, Ashley (Mindy)".

Park, mentre era in vacanza a dicembre, ha sviluppato una tonsillite che si è trasformata in uno shock settico critico e adesso dovrà attendere ancora qualche giorno per riprendere il ruolo di Mindy Chen.

La scorsa stagione è stata particolarmente impegnativa per Mindy, infatti ha lottato per la sua relazione con Benoit (Kevin Dias), ma ha anche dato una chance al suo ex compagno di classe Nico (Paul Forman). Nel mezzo, l'amicizia con Emily (Lily Collins) ha subito qualche scossone. D'altronde la protagonista dovrà gestire i suoi sentimenti per Gabriel (Lucas Bravo).

Le prime tre stagioni di Emily in Paris sono disponibili su Netflix.

Fonte: Deadline