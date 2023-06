Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Durante l’evento TUDUM di Netflix in Brasile, Lily Collins – protagonista di Emily in Paris - è apparsa in un video che regala una grande anticipazione ai fan: i protagonisti della prossima stagione faranno un viaggio a Roma.

Nella clip Collins riassume quanto accaduto nei precedenti episodi, tra amori e amicizie, prima di annunciare la nuova ambientazione italiana:

"La scorsa stagione era terminata con una nota drammatica, con Camille che lasciava Gabriel all’altare. Ma non finisce qui! Sono successe tante cose, e abbiamo bisogno di risposte! Emily e Gabriel torneranno insieme? Vorrei potervi dire di più, ma dovrete scoprirlo da soli. Posso solo dirvi che ci saranno più divertimento, più moda e ovviamente più drammi. Emily dovrà decidere se ciò che ha sempre voluto è anche ciò di cui ha davvero bisogno. E mentre il suo cuore rimane legato a Parigi, la sua vita prenderà una svolta inaspettata nei nuovi episodi. Non stupitevi, insomma, se la vedrete impegnata in una vacanza romana!".

Nel cast anche Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery.

Creata e prodotta da Darren Star (Sex and The City), Emily in Paris sarà presente con i nuovi episodi l'anno prossimo su Netflix, anche se lo sciopero degli sceneggiatori sta tardando l’inizio delle riprese, in precedenza fissato per la fine dell’estate.

Fonte: Comic Book