Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Grazie all'evento TUDUM di Netflix abbiamo una prima occhiata alla prossima stagione di Emily in Paris, insieme alla data di rilascio sulla piattaforma di streaming: il 21 dicembre.

Secondo la sinossi ufficiale del prossimo capitolo, "Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due percorsi molto diversi, Emily dovrà decidere esattamente dove risiedono le sue lealtà - al lavoro e nella sua vita romantica - e cosa significano quelle decisioni per il suo futuro in Francia, il tutto continuando a immergersi nelle avventure e nei sorprendenti colpi di scena e svolte che la vita a Parigi offre".

Oltre a Lily Collins e Laviscount, lo spettacolo vede nel cast Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e Camille Razat.

Fonte: Deadline