Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre si attende il prossimo anno per poter assistere alla seconda pellicola di Dune, arrivano nuove informazioni in merito all’annunciata serie TV prequel, Dune: The Sisterhood, che narrerà gli eventi dei romanzi di Frank Herbert attraverso gli occhi del Bene Gesserit, un ordine misterioso di donne.

Dopo la notizia che Johan Renck, regista di Chernobyl, si occuperà di dirigere i primi due episodi, finalmente arrivano i primi aggiornamenti in merito al cast: è stato infatti annunciato che Emily Watson è da poco salita a bordo del progetto.

L’attrice, vista recentemente nei panni della signora Martin in The Third Day, ricoprirà il ruolo di Valya Harkonnen, un membro della Sorellanza, un'organizzazione segreta di donne destinata a divenire la Bene Gesserit.

Watson si unirà quindi a Shirley Henderson (Mirtilla Malcontenta della saga cinematografica di Harry Potter), che vestirà i panni di un’altra adepta dell’ordine, Tula Harkonnen.

Lo show, targato HBO Max, è ancora senza una data di uscita ufficiale.

Fonte: TVLine