Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 24 novembre 2022

Dopo aver accolto fra le sue fila l’ex Ragnar di Vikings Travis Fimmel in qualità di interprete, Dune: The Sisterhood - la serie prequel della recente pellicola cinematografica Dune - ha visto da poco un cambiamento all’interno dello staff.

Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor), creatrice e sceneggiatrice dello show, si è infatti dimessa dal suo incarico di co-showrunner, lasciando Alison Schapker (Alias) a ricoprire in solitaria tale ruolo, ma rimanendo comunque coinvolta in veste di produttrice esecutiva.

La serie, ambientata 10.000 anni prima degli eventi trattati nel film, segue le vicende delle sorelle Harkonnen, che si troveranno a combattere forze che minacciano il futuro dell'umanità, percorrendo la strada che le porterà a fondare la leggendaria setta delle Bene Gesserit.

Oltre a Fimmel, ad apparire nei vari episodi saranno anche Emily Watson, Shirley Henderson, Indira Varma, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds e Chloe Lea.

Fonte: Deadline