Dr. Death 2: le Ultime Aggiunte al Cast della Nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il cast della seconda stagione della serie antologica targata Peacock, Dr. Death, ha recentemente visto aumentare le proprie fila con l’aggiunta di un buon numero di nuovi interpreti.

È stato infatti annunciato che Rita Volk (Faking It), Judy Reyes (l’infermiera Carla Espinosa di Scrubs), Jack Davenport (Why Women Kill), Annika Boras e Sandra Andreis sono saliti ufficialmente a bordo del progetto.

I 5 andranno ad affiancare in dei ruoli ricorrenti i già confermati Édgar RamÍrez (The Undoing), Mandy Moore (This is Us), Luke Kirby (La Fantastica Signora Maisel), Ashley Madekwe (Revenge) e Gustaf Hammarsten.

Il prossimo arco narrativo sarà incentrato sul caso "Miracle Man", alias il dr. Paolo Macchiarini (Ramirez), un affascinante chirurgo, famoso per le sue operazioni innovative che gli valsero tale soprannome.

Quando la giornalista investigativa Benita Alexander (Moore) si avvicinerà a lui per una storia, il confine tra il professionale e il personale inizierà a confondersi, cambiando la sua vita per sempre.

Mentre apprende fino a che punto Paolo si spingerà per nascondere i propri segreti, un gruppo di medici dall'altra parte del mondo farà scoperte scioccanti che metteranno in discussione tutto ciò che riguarda "l'uomo dei miracoli".

Fonte: Deadline