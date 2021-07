Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La serie TV thriller Dr. Death di Peacock arriverà in Italia il 12 settembre esclusivamente sul servizio di streaming premium internazionale StarzPlay.

Adattamento del popolare podcast statunitense della rete Wondery, la serie limitata racconta la terrificante storia vera del dottor Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale, rimanevano permanentemente mutilati, o morivano. Con l’aumentare delle vittime due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Alec Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater) insieme al procuratore di Dallas Michelle Shugart (AnnaSophia Robb), decidono di fermarlo. Dr. Death esplora l’inquietante mente del dottor Duntsch e il fallimento di un sistema medico che dovrebbe proteggere i pazienti.

L'attore newyorkese Christian Slater in un'intervista ha parlato dei personaggi che si muovono nello show:

"Gli scienziati, i medici, sono indubbiamente degli eroi. Questo è stato un caso molto particolare. Penso che parli a molte persone, spaventa molte persone. Questa è una storia individuale, dobbiamo anche stare attenti e ricordare che sono esseri umani. Il mio personaggio, il dottor Randall Kirby, è un ragazzo esilarante e straordinariamente appassionato. Penso che la cosa bella sia che i nostri personaggi, in una certa modo, cercando di fare la cosa giusta. In particolare il dottor Kirby. Henderson (Baldwin) è un tipo molto più rilassato, ma il Dr. Kirby è straordinariamente carismatico nel combattere il sistema. I nostri personaggi sono quei tipi di dottori che cercano di tutelare veramente la salute del paziente".

Concludendo, Slater ha espresso una speranza per gli spettatori che vedranno la serie TV:

"I dottori Henderson e Kirby sono stati quelli che hanno fermato i crimini del dottor Duntsch. La sicurezza del paziente è qualcosa su cui dobbiamo davvero concentrarci e qualcosa del genere potrebbe assolutamente accadere di nuovo, ma ci sono molti buoni medici là fuori, più buoni medici che cattivi. E quello che spero che le persone traggano da questo spettacolo è che il dottor Christopher Duntsch è stato fermato da suoi colleghi".

Di seguito il teaser trailer ufficiale sottotitolato.

La serie TV vanta un team di registe tutto al femminile con Maggie Kiley (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Jennifer Morrison (Euphoria) e So Yong Kim (Tales from the Loop).

Gli abbonati StarzPlay hanno accesso a una line-up esclusiva di programmi premium tra cui le serie STARZ Original The Spanish Princess e il secondo capitolo dell'universo Power, Power Book II: Ghost con Mary J. Blige. Le serie TV nominate agli Emmy nel 2020 come il dramma romantico Normal People, la serie TV drammatica d'epoca The Great con Elle Fanning e Nicholas Hoult e la pluripremiata serie TV The Act con la vincitrice Oscar Patricia Arquette.

Inoltre gli abbonati al canale sull'app AppleTV+ possono guardare online o usufruire dei download offline dei loro programmi e film preferiti disponibili. StarzPlay è accessibile tramite l'app preinstallata Rakuten TV su Smart TV e tramite l’apposito tasto dal telecomando dei principali produttori di TV che consente agli utenti l'accesso diretto alla piattaforma.

Fonte: The Hollywood Reporter