Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Jenna Coleman, che ha interpretato Clara Oswald in Doctor Who dal 2012 al 2017, a fianco di Matt Smith e Peter Capaldi, rispettivamente l’undicesimo e al dodicesimo Dottore, ha parlato di un possibile ritorno nella serie TV britannica.

L'attrice inglese, attualmente nel cast di The Sandman, in una recente intervista al magazine Best, ha dichiarato:

"Potrebbe accadere in futuro, chi lo sa? Penso, almeno per un po’, Clara si sia probabilmente fermata da qualche parte nel tempo e nello spazio cercando di capire come far funzionare un TARDIS!".

Coleman ha inoltre ricordato che il tempo trascorso sul set dello show è stato incredibile:

"Ho ottenuto così tanto dal tempo trascorso con Peter Capaldi, Matt Smith e il resto del cast e della troupe lavorando a qualcosa di così amato e rispettato. Si è trattato di un periodo molto speciale della mia vita".

Prossimamente Doctor Who accoglierà i ritorni dal passato come quelli di David Tennant e Catherine Tate, oltre alla presenza di Neil Patrick Harris. Invece, per ora, Matt Smith non sembra essere stato coinvolto. Mentre il quattordicesimo Dottore sarà Ncuti Gatwa.

