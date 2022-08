Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 7 ore fa

The Sandman ha debuttato settimana scorsa su Netflix e, tra le figure predominanti della serie sembra emergere sempre più quella di Johanna Constantine, interpretata da Jenna Coleman. Johanna prende il posto John Constantine dei fumetti, uno dei tanti personaggi esclusi dall’adattamento televisivo.

Come John, Johanna è in grado di lanciare incantesimi, ma è perseguitata oltremodo dagli incubi del suo passato, e solo Morpheus (Tom Sturridge) sarà in grado di esorcizzare l'oscurità di Johanna.

Un fan della serie TV ha twittato a Gaiman chiedendo cosa ne pensasse di uno spin-off incentrato su Johanna, dicendo che sebbe interessante. Gaiman ha ritwittato e ha aggiunto “Non sei il solo a pensarlo”.

You are not alone in this thought. https://t.co/nysQJYUqNg — Neil Gaiman (@neilhimself) August 5, 2022

Sono girate anche alcune voci secondo le quali Johanna avrebbe preso il posto di John nella serie TV Netflix perché J.J. Abrams sta sviluppando uno show su Constantine per HBO Max. In passato lo scrittore ha ammesso che i diritti di Constantine sono alquanto complicati, ma ha affermato che avere una persona che interpreta sia l’attuale Constantine sia il suo antecedente faceva sempre parte del piano per lo show televisivo.

Tali problemi di diritti potrebbero impedire che si concretizzi finalmente uno spin-off sulla figura di Constantine, ma solo il tempo ce lo dirà. Nel frattempo The Sandman è disponibile su Netflix.

Fonte: Comic Book