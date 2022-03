Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Mentre i fan sono in trepidante attesa di conoscere il nome dell’interprete che andrà a sostituire Jodie Whittaker nei panni dell’alieno viaggiatore del tempo, con Hugh Grant che ha da poco messo a tacere le voci che lo volevano in lizza per il ruolo, la rete ABC ha concesso una nuova anticipazione in merito allo special primaverile di Doctor Who.

Dopo la pubblicazione del primo teaser trailer, sono state infatti rilasciate alcune immagini che, oltre a ritrarre i protagonisti dell’episodio stesso, offrono un ulteriore sguardo ai Diavoli Marini, storici nemici del Signore del Tempo che faranno, a distanza di molti anni, il loro ritorno nella serie.

Legend of the Sea Devils 🏴‍☠️ Coming soon... #DoctorWho pic.twitter.com/9TGBie1oDu — Doctor Who: Eve of the Daleks (@bbcdoctorwho) March 26, 2022

Lo special, intitolato Legend of the Sea Devils, seguirà il Dottore, Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) in un viaggio verso la Cina del 19° secolo, giungendo in un piccolo villaggio costiero minacciato dalla Regina dei pirati Madame Ching (Crystal Yu) e dalla mostruosa forza aliena che ha inconsapevolmente scatenato.

Per salvare il pianeta, il trio dovrà affrontare i temibili Diavoli Marini.

La puntata segnerà la penultima apparizione della Whittaker nei panni del Signore del Tempo, con l’attesa rigenerazione che verrà trasmessa in autunno e che, stando alle parole del produttore esecutivo Matt Strevens, sarà a dir poco incredibile ed emozionante.

Fonte: Comic Book