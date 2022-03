Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Hugh Grant si è rivolto ai social media per rispondere alle recenti notizie che lo vedono in trattative per interpretare il 14° Dottore in Doctor Who. L'attore britannico è solo l'ultimo di una lunga lista oggetto di queste voci, tipiche del periodo prossimo alla rigenerazione dell'attuale Dottore: prima di lui, infatti, anche Michael Sheen, Tom Ellis ed Eddie Redmayne (e molti, molti altri) sono stati protagonisti di rumor, notizie e voci di corridoio che li avrebbero visti nei panni dell'iconico Signore del Tempo.

Con l'uscita di scena di Jodie Whittaker e Chris Chibnall, e il ritorno dell'ex showrunner Russell T. Davies, gli spettatori iniziano già a ipotizzare chi interpreterà il prossimo Dottore, con il nome di Grant recentemente arrivato in tendenza. A tal proposito, l'attore ha affrontato personalmente la notizia.

Condividendo un articolo di The Guardian che discuteva tali rapporti, Grant ha gentilmente messo a tacere le discussioni negando il suo coinvolgimento, così come la potenziale fonte del rumor. L'attore ha dichiarato che, sebbene non avesse nulla contro lo spettacolo, non aveva parlato con Davies o altri produttori coinvolti nello spettacolo, affermando di non avere idea di come avrebbe potuto avere origine questo passaparola.

Nothing against Dr W but I’m not. No idea where the story came from. https://t.co/g1PG4VsqYN — Hugh Grant (@HackedOffHugh) March 21, 2022

Fonte: Screen Rant