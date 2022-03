Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Hugh Grant, attore comparso in innumerevoli progetti del grande e piccolo schermo, è finito in tendenza sui social. Il perché? Beh, a quanto pare, circolano molte voci secondo cui sarebbe in trattative per diventare il prossimo Dottore in Doctor Who.

La fine del mandato di Jodie Whittaker nei panni della protagonista della serie britannica ha suscitato inevitabili speculazioni su chi assumerà il prossimo ruolo iconico. Insieme all'attrice, anche Chibnall abbandonerà l'amato show, passando il testimone a Russell T. Davies - che assumerà ancora una volta il ruolo di showrunner. Questo significa che sarà lui ad avere l'ultima parola sul casting del 14° Dottore.

Secondo un recente rapporto, Grant è in trattative per sostituire Whittaker. Sono state citate solo fonti televisive anonime e, con la mancanza di qualsiasi conferma ufficiale, tutto ciò è naturalmente da prendere con le pinze. Tuttavia, il rapporto ha suscitato una reazione significativa tra il pubblico, che ha invaso Twitter.

Do I believe that Hugh Grant will be the next Doctor... no



If, however, he were to land the role, I would hope that means we can go full 'Curse of the Fatal Death' and Rowan Atkinson, Richard E Grant, Jim Broadbent and Joanna Lumley all get legit shots at the role #DoctorWho — Tim (@ThePoshGoblin) March 21, 2022

How would you like to see Hugh Grant in Doctor Who? 🤔👽



Well, with Russell T Davis' return, it's reported that the show will turn into a 'Marvel-like' universe with the Hollywood actor in talks to take up the role 🙌



Let's discuss 👇 https://t.co/ywhoTvC3jG — Metro Entertainment (@Metro_Ents) March 21, 2022

This would absolutely work. Terrific actor who could bring so much to the role. — Danny Callcut (@dc_photographs) March 21, 2022

Hugh is great, but please let us not revert to yet another white male as The Doctor — ᐯíðᗩᖇᖇ (ᐯIᗪᗩᖇ) (@BidgeSquidgy) March 21, 2022

Le reazioni alle voci sul casting di Grant non sono poi così gioiose. Molti fan sembrano felici dell'idea di Grant nei panni del Dottore, ma ci sono molti che spererebbero che lo spettacolo continuasse la sua pausa dalla sfilza di protagonisti maschili bianchi. Molti fan hanno colto l'occasione per mettere in dubbio le voci, riferendosi al fatto che l'attore era già stato precedentemente collegato al ruolo.

Non resta quindi che attendere notizie ufficiali da BBC!

