Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 50 minuti fa

Il Doctor Who Centenary Special andrà in onda il 23 ottobre e mostrerà l'ultima avventura di Jodie Whittaker nei panni del 13° Dottore.

Ufficialmente intitolato The Power of the Doctor, l'episodio promette di essere una lettera d'amore ai fan dello spettacolo. Oltre a riportare David Tennant e Catherine Tate nei panni del 10° Dottore e di Donna Noble, è stato confermato che altri due companion della serie classica faranno ritorno: Janet Fielding riprenderà il ruolo di Tegan Jovanka, una hostess che si è imbattuta nel TARDIS ed è diventata una companion chiave del 5° Dottore (Peter Davison), mentre Sophie Aldred tornerà nei panni della companion del 7° Dottore (Sylvester McCoy) Dorothy "Ace" McShane.

Tegan e Ace potrebbero non essere le sole a tornare in Doctor Who: durante un'intervista con la BBC, Janet Fielding ha rivelato come i due personaggi collaboreranno, rivelando che "fanno parte di una rete di ex companion":

"Gli ex companion che sono sulla Terra sono riusciti a mettersi in contatto tra loro, e lei e Ace sanno che sta succedendo qualcosa e che è probabile che l'evento sia di origine aliena. E stanno indagando...".

Fonte: Screen Rant