Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo aver interpretato il Signore del Tempo, la carriera di Matt Smith è proseguita a gonfie vele: una volta salutato l'Undicesimo Dottore nel 2013, l'attore britannico ha interpretato il Principe Filippo nelle due stagioni di apertura della serie Netflix The Crown, e reciterà nel prossimo spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon. Eppure, nonostante la sua agenda sempre piena, Smith non esclude un ritorno al ruolo che lo ha reso una star.

Durante un'intervista è emerso l'argomento Doctor Who, la cui tredicesima stagione è appena iniziata. Ricordando l'iconico ruolo, Smith ha parlato di quanto amasse interpretare il Dottore e far parte di un universo così creativo:

"Beh, sono entusiasta di far parte di quel mondo. È fantastico. È uno dei grandi personaggi del piccolo schermo, credo, motivo per cui è ancora così forte. Manca sempre interpretare il Dottore, è un brivido. Giriamo un episodio, e l'episodio dopo siamo in un mondo completamente diverso, in set completamente diversi. È favoloso".

L'intervistatore ha quindi chiesto se sarebbe mai stato disposto a indossare di nuovo il papillon e il fez, in futuro, e Smith sembra molto aperto all'idea:

“Beh, non si sa mai, no? Qualcuno dovrebbe alzare il telefono e chiedermelo, e poi da lì valuteremo".

Si dà il caso che l'occasione perfetta per un suo ritorno sia proprio dietro l'angolo. Dopo l'uscita di Jodie Whittaker nel 2022, nel 2023 dovrebbe arrivare uno speciale per il 60° anniversario che segnerà l'inizio di una nuova era, visto che l'ex showrunner Russell T. Davies tornerà al timone. Lo speciale probabilmente introdurrà il Quattordicesimo Dottore, ma non sarebbe uno speciale per l'anniversario senza i vecchi Dottori, giusto? E noi Whovian impazziremmo se Smith e, magari, David Tennant fossero coinvolti.

