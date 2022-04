Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Dopo aver svelato le prime immagini, il teaser trailer e la data di uscita dello speciale primaverile di Doctor Who, intitolato Legend of the Sea Devils, BBC rilascia il trailer.

Lo special seguirà il Dottore, Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) in un viaggio verso la Cina del 19° secolo, giungendo in un piccolo villaggio costiero minacciato dalla Regina dei pirati Madame Ching (Crystal Yu) e dalla mostruosa forza aliena che ha inconsapevolmente scatenato. Per salvare il pianeta, il trio dovrà affrontare i temibili Diavoli Marini.

Dopo Legend of the Sea Devils, Jodie Whittaker tornerà per l'ultima volta in un nuovo speciale atteso per l'autunno del 2022. L'attrice, che era subentrata a Peter Capaldi nel 2017 nel ruolo principale, lascerà il posto a una nuova rigenerazione del Signore del Tempo. Le ultime indiscrezioni parlavano di Hugh Grant.

Lo special andrà in onda su BBC e BBC America il 17 aprile.

Fonte: SlashFilm