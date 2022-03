Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo averne rilasciato alcune immagini e un teaser trailer, la BBC ha annunciato la data di uscita dello speciale primaverile di Doctor Who, Legend of the Sea Devils: l'episodio andrà in onda su BBC e BBC America il 17 aprile.

Lo special seguirà il Dottore, Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) in un viaggio verso la Cina del 19° secolo, giungendo in un piccolo villaggio costiero minacciato dalla Regina dei pirati Madame Ching (Crystal Yu) e dalla mostruosa forza aliena che ha inconsapevolmente scatenato.

Per salvare il pianeta, il trio dovrà affrontare i temibili Diavoli Marini.

Questi antichi avversari del Signore del Tempo erano apparsi per la prima volta nel 1972, quando alla guida del Tardis era presente il terzo Dottore, interpretato da Jon Pertwee, per poi mostrarsi un’ultima volta nel 1984, in uno scontro con la quinta rigenerazione dell’alieno dai due cuori, che aveva il volto di Peter Davison.

La puntata segnerà la penultima apparizione della Whittaker nei panni del Signore del Tempo, con l’attesa rigenerazione che verrà trasmessa in autunno e che, stando alle parole del produttore esecutivo Matt Strevens, sarà a dir poco incredibile ed emozionante.

Fonte: Comic Book