Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo la sua conclusione con uno dei finali più controversi nella storia delle serie TV, Dexter si prepara per tornare con un attesissimo revival su Showtime. Adesso si presenta l'occasione di saperne di più sui nuovi episodi grazie alla partecipazione di Micheal C. Hall al Comic-con di San Diego, come da lui stesso annunciato in un video su Twitter.

Killer #Dexter updates coming on July 25 at San Diego @Comic_Con. Any guesses? pic.twitter.com/lkpMdMktzl — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) July 8, 2021

Come annunciato precedentemente, il cast includerà di nuovo John Lithgow nei panni del Trinity Killer, avremo poi anche Clancy Brown, Jamie Chung e Oscar Wahlberg.

"Sono stato avvicinato ufficiosamente, in passato, da persone che avevano idee", ha rivelato Hall in una recente intervista, "Ma... penso che ci fossero state probabilmente, prima di questo, tre idee o concetti su ciò che avremmo potuto fare, e nessuno di loro sembrava giusto".

Ha poi continuato, parlando nello specifico del revival:

"Una buona parte avrà a che fare con il passato. Il revival sarà 'in tempo reale', molto tempo dopo il finale. Abbiamo rimesso insieme il team creativo. È tornato anche Clyde Phillips, che è stato lo showrunner per le prime quattro stagioni, e che dirigerà lo spettacolo. E Marcos Siega, che è uno dei registi. Gireremo una sorta di lungo film di 10 ore. È stata una combinazione perfetta di copioni e tempismo. Ho sempre pensato che il momento giusto sarebbe arrivato, e così è stato. E sono emozionato. Sta succedendo davvero".

Ancora non si ha una data di uscita ufficiale per il revival, ma potrebbe essere annunciato proprio in occasione del Comic-Con di San Diego il prossimo 25 luglio.

