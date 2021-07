Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

Nonostante Dexter sia andato avanti per otto stagioni, per molti spettatori l'apice della serie è rappresentato dalla quarta stagione e dall'interpretazione di John Lithgow nei panni di Trinity Killer. Sapendo ciò, i produttori dello spettacolo targato Showtime riporteranno Lithgow al suo ruolo per il revival di prossima uscita.

L'attore "farà un'apparizione breve ma decisiva", e potrebbe lavorare alle riprese solo per un giorno o due. I fan ricorderanno senza dubbio la frequenza con cui Dexter (Michael C. Hall) ha parlato con personaggi che in realtà non erano presenti, e ciò offre all'Arthur Mitchell di Lithgow un'opportunità perfetta per tornare:

"Una buona parte avrà a che fare con il passato", ha affermato Michael C. Hall. "Il revival sarà 'in tempo reale', molto tempo dopo il finale. Abbiamo rimesso insieme il team creativo. È tornato anche Clyde Phillips, che è stato lo showrunner per le prime quattro stagioni, e che dirigerà lo spettacolo. E Marcos Siega, che è uno dei registi. Gireremo una sorta di lungo film di 10 ore. È stata una combinazione perfetta di copioni e tempismo. Ho sempre pensato che il momento giusto sarebbe arrivato, e così è stato. E sono emozionato. Sta succedendo davvero".

Hall ha precedentemente anticipato che il primo episodio sarà presentato in anteprima su Showtime questo novembre:

"Fondamentalmente possiamo ricominciare da zero", ha affermato in precedenza il produttore esecutivo Clyde Phillips. "Vogliamo che questa non sia la stagione 9 di Dexter. Sono passati dieci anni, e lo spettacolo rifletterà il tempo passato. Per quanto riguarda la fine dello spettacolo, non avrà una somiglianza con il finale originale - ed è una grande opportunità per scrivere un secondo finale".

Fonte: Comic Book