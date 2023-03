David Chase (I Soprano) lavorerà a una nuova Serie TV per FX

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Il creatore de I Soprano David Chase e la regista di A Teacher Hannah Fidell stanno sviluppando un nuovo spettacolo per FX. Secondo un nuovo rapporto, la rete ha dato al progetto ancora senza titolo - basato su una sceneggiatura di Fidell, a sua volta basata su una mai prodotta di Chase - un ordine per il pilot.

Stando a quanto riferito, la sceneggiatura di Fidell è una "versione contemporanea" dell'originale di Chase. I due fungeranno da co-sceneggiatori e co-creatori, con Fidell che dirigerà il pilot. Se il progetto andrà avanti, sarà la prima nuova serie TV di Chase dopo I Soprano, che ha vinto 21 Emmy Awards ed è ampiamente riconosciuto per aver cambiato il volto della televisione.

Al momento non sono disponibili dettagli sulla trama e non è ancora stata fissata una data per l'inizio della produzione.

Chase ha scritto e prodotto The Many Saints of Newark, un lungometraggio ambientato prima degli eventi de I Soprano, e che debutterà il 1º ottobre.

Fonte: Comic Book