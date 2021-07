Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Quattordici anni dopo l'ambiguo finale della serie TV, è arrivato il primo sguardo al nuovo prodotto legato a I Soprano.

Il primo trailer di The Many Saints of Newark, il film prequel dello show spesso considerato il metro di paragone della televisione via cavo, rivela un giovane Tony Soprano - interpretato dal figlio del compianto James Gandolfini, Michael - che si trasforma nel boss mafioso del futuro sullo sfondo delle rivolte razziali del 1967 a Newark, nel New Jersey.

Il video mostra il giovane Tony in difficoltà a scuola (non una sorpresa per sua madre, interpretata da Vera Farmiga) ma fiorente sotto l'ala del suo amato zio, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola).

Il film descrive il giovane Tony "che cresce in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark, diventando un uomo proprio mentre i gangster rivali iniziano a insorgere e sfidano il potere dell'onnipotente famiglia criminale DiMeo, sulla città sempre più lacerata dalle razze", secondo la sinossi ufficiale. “Impegnato nei tempi che cambiano è lo zio, Dickie Moltisanti, che lotta per gestire le sue responsabilità sia professionali che personali - e la cui influenza sul nipote impressionabile contribuirà a trasformare l'adolescente nell'onnipotente boss mafioso che abbiamo già conosciuto".

Il trailer mostra anche parte del cast, tra cui Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi e Ray Liotta.

Originariamente previsto per l'uscita nelle sale a settembre 2020, il film ritardato dalla pandemia uscirà nei cinema statunitensi il 1° ottobre e sarà disponibile per lo streaming su HBO Max 31 giorni dopo.