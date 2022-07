I Soprano: Tony Sirico (il mitico Paulie Gualtieri) muore a 79 Anni

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Tony Sirico, noto per aver interpretato il mafioso Paulie Gualtieri nella serie di HBO I Soprano, è morto all’età di 79 anni. Il manager di Sirico, Bob McGowan, ha confermato la notizia definendolo “un cliente molto leale e fedele che aiutava sempre le persone in difficoltà”, senza precisare le cause della morte.

L'attore si è spento in una casa di cura in Florida.

Nativo di New York, l'attore aveva avuto dei veri e propri scontri con la legge, arrivando poi a portare sul set una parte della sua vita reale, intraprendendo così il ruolo che avrebbe definito la sua carriera di attore: quella del mafioso Gualtieri nella serie I Soprano. In più ha interpretato parti da gangster in film come Quei Bravi Ragazzi e Pallottole su Broadway.

Dopo I Soprano, Sirico è apparso in episodi di Chuck e The Grinder e ha prestato la voce in alcune puntate de I Griffin e American Dad.

Michael Imperioli, che ha recitato accanto a Sirico ne I Soprano nel ruolo di Christopher Moltisanti, gli ha reso un omaggio su Instagram scrivendo:

"Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e partner in crime, il grande TONY SIRICO è venuto a mancare oggi. Tony era come nessun altro: era un duro, un leale con un grande cuore come nessuno che abbia mai conosciuto. Sono stato sempre al suo fianco, nei momenti belli e in quelli brutti. Ma soprattutto nei belli. E ci siamo fatti un sacco di risate. Abbiamo trovato una sintonia come Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che ho fatto molti dei miei lavori migliori e più divertenti con il mio caro amico Tony. Mi mancherà per sempre. È davvero insostituibile. Mando un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi numerosi fan. Era amato e non sarà mai dimenticato. Oggi ho il cuore a pezzi".

Fonte: TVLine