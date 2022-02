Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 26 minuti fa

Dopo The Many Saints of Newark, il film ambientato nel mondo de I Soprano, si è parlato molto di un'eventuale rivisitazione dei legami mafiosi di Tony.

David Chase ha firmato un contratto quinquennale con WarnerMedia per film e TV e ha affermato che avrebbe potenzialmente lavorato con Terence Winter a un progetto che si sarebbe svolto dopo il film, ambientato tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, prima dell'iconica serie che inizia nel 1998.

Ann Sarnoff, CEO, Studios and Networks di WarnerMedia, ha anche rivelato che la società stava parlando con Chase di una serie relativa a I Soprano per HBO Max.

La questione ha ripreso ulteriormente vita durante il weekend del Super Bowl, quando è stato mostrato uno spot pubblicitario diretto da Chase e interpretato da Jamie-Lynn Sigler nei panni di Meadow Soprano e Robert Iler nei panni di A.J. Soprano, apparentemente ambientato pochi istanti dopo il controverso finale.

“Non credo che David abbia alcun interesse a fare qualcosa di più con I Soprano. La serie è uno spettacolo fantastico, è un classico. Non credo ci sia alcun motivo per aprire di nuovo quel capitolo. Penso che forse la pubblicità del Super Bowl abbia dato false speranze. Per quanto ne so, non penso che abbia in programma di farlo", ha affermato Casey Bloys di HBO.

Fonte: Deadline