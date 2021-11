Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Daredevil è uno dei personaggi più iconici e carismatici del mondo delle Casa delle Idee: il supereroe cieco, creato da Stan Lee e Bill Everett nel 1964, è divenuto molto popolare negli anni '80 grazie al fumettista Frank Miller che ha curato la figura dal 1979 al 1986 facendo virare le storie più sul genere noir con il suo stile atipico.

Dopo anni, il personaggio dei fumetti ha avuto di nuovo vita grazie alla serie TV Daredevil, nata dalla collaborazione tra i Marvel Studios e Netflix. Lo show ha ricevuto un gran consenso tra i fan, ma le avventure del Diavolo di Hell's Kitchen hanno visto luce solo per tre stagioni.

L’opera, con protagonista Charlie Cox, è la più apprezzata rispetto agli altri prodotti di questo mini universo seriale della Marvel di cui fanno parte anche Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders. I diritti del personaggio sono tornati poi alla Marvel e da tempo si vocifera di un reboot, con il personaggio che potrebbe apparire all’interno del prossimo film Spider-Man: No Way Home.

Inoltre, durante l’MCM London Comic-Con, lo sceneggiatore, doppiatore e attore americano David Hayter (X-Men 1 e 2) a una domanda su quale personaggio voleva mettere mano in un possibile prossimo progetto, ha risposto Daredevil, spiegando che attualmente è in corso una discussione per un reboot del personaggio stesso:

"Stanno discutendo di un reboot di Daredevil, che è sempre stato un personaggio molto importante per me, e ho adorato il primo modo in cui l’hanno fatto. Ma ci sono alcune cose che io voglio adattare dalla mondo di Frank Miller su Daredevil che ha significato molto per me".

Fonte: Comic Book