Quasi tre anni dopo la cancellazione di Daredevil, serie Netflix che ha riscosso grande successo, i fan continuano a sperare che la serie possa in qualche modo essere “salvata”, o che almeno gli attori ed i personaggi che interpretano possano entrare nell’MCU. Dopo le voci sui possibili ruoli di Vincent D’Onofrio nei panni di Wilson Fisk in Hawkeye, e del Matt Murdock di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, ora si vocifera che i Marvel Studios stiano considerando un progetto Daredevil, un reboot della serie con protagonisti proprio gli attori dello show di Netflix.

Secondo i rumors, che arrivano da Daniel Ritchman, i personaggi approderebbero nell’MCU con storie diverse rispetto alla serie Netflix, la quale non sarebbe canonica; non è chiaro se il progetto consista in una serie Disney+ o in un film, ma è possibile che siano coinvolti anche altri personaggi dallo stesso universo dello show di Netflix, come ad esempio Jessica Jones (Krysten Ritter).

È importante tener conto che queste sono solo voci e speculazioni, così come lo sono i possibili ruoli di D’Onofrio e Cox in Hawkeye e in Spider-Man: No Way Home. Recentemente, Cox ha continuato a negare la sua presenza nel nuovo film di Spider-Man, dicendosi sinceramente ignaro di ciò che accadrà al suo personaggio.

In un’intervista a Forbes, l’interprete di Matt Murdock ha affermato di non voler mettere a repentaglio la possibilità di un suo ritorno, ed ha espresso apprezzamento per i fan che hanno continuato a farsi sentire.

“La mia risposta è ‘No comment’. Non so cosa accadrà, davvero non lo so. Inoltre, se ci fosse la possibilità che ciò accada in futuro, non voglio dire qualcosa che possa potenzialmente compromettere questa evenienza, perché le persone ai piani alti della Marvel, forse stanno attente a queste cose, o ascoltano quello che dico, e forse questo le influenza. Non lo so. Non ne ho idea. Adoro quanto siano appassionati i fan, e mi sento molto, molto, molto toccato dal fatto che così tanti tra loro siano andati online e abbiano fatto sentire le loro voci sul desiderio di un mio ritorno”.

