Daredevil: ci sono Aggiornamenti sull'amata Serie TV Marvel

Mentre continua la richiesta dei fan della Marvel sul ritorno della serie TV Daredevil, recentemente sono state pubblicate delle foto del film Spider-Man: No Way Home, il prossimo capitolo del franchise su Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Dalle immagini è possibile pervenire ad alcuni possibili spoiler sul film che coinvolgono il personaggio Daredevil, trend sui social da un po' per la richiesta dei fan di vedere la serie TV su Disney+.

Apparently, New leaked photos of #SpiderManNoWayHome, Looks legit to me. pic.twitter.com/QcefcHq7qI — Spider-Man NWH Updates and Leaks 🕷🕸 (@Spider_Leaks) November 9, 2021

Arrivano quindi, nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di Charlie Cox come Matt Murdock. Inoltre l'affidabile canale social Binge Watch This, affiliato al noto insider Daniel Ritchman, ha recentemente riportato come propria esclusiva una nuova informazione sul futuro dell'attore londinese per i Marvel Studios. Cox sarebbe stata ingaggiato per tornare come il diavolo di Hell's Kitchen in ben quattro diversi progetti, oltre al film su Spider-Man: She-Hulk, Echo e il nuovo progetto su Daredevil.

Al momento però, il progetto su Daredevil, non è chiaro se sia un film e una serie TV. Charlie Cox infatti non avrebbe mai parlato di un suo potenziale coinvolgimento cinematografico, anche alla luce dei rapporti più recenti sulle nuove apparizioni del MCU.

