Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Daredevil sta per tornare nell'MCU. Dopo essere apparso nell’universo dei Defenders, il Matt Murdock di Charlie Cox è apparso in una piccola scena in Spider-Man: No Way Home. Ben presto apparirà anche in She-Hulk: Attorney at Law, e poco dopo arriverà la serie TV a lui dedicata Daredevil: Born Again. Sia Cox che Vincent D'Onofrio hanno confermato la loro presenza nello show.

Recentemente anche un'altra voce si è espressa su un suo possibile ritorno. Rosario Dawson ha affermato che le piacerebbe tornare come Claire Temple:

"È passato molto tempo. Ero davvero euforica di sapere che ormai tutti i nostri show fanno effettivamente parte dell'MCU, con Charlie e Vincent che entrano in questi diversi progetti ora. Quindi si, sarei disponibile! Disney, Marvel, Star Wars, sanno dove trovarmi".

Proprio poco tempo fa abbiamo visto Dawson sia in The Mandalorian, sia in The Book of Boba Fett, e il pubblico è finalmente pronto per il suo ritorno sul piccolo schermo.

Il debutto di Daredevil: Born Again è previsto per la primavera del 2024.

Fonte: Comic Book