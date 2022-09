Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La recentemente annunciata Daredevil: Born Again punta i riflettori sul Matt Murdock di Charlie Cox, dando finalmente al personaggio la possibilità di essere esplorato ulteriormente in una nuova serie TV di 18 episodi in arrivo su Disney+. Anche se i dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, è stato confermato che Kingpin (Vincent D'Onofrio) tornerà in scena.

Il ritorno di Kingpin ha portato molti a ipotizzare che potrebbero fare ritorno anche altri Difensori visti in precedenza negli spettacoli Netflix, come Jessica Jones (Krysten Ritter) e Luke Cage (Mike Colter).

Ora, secondo alcuni recenti rumor, il nuovo show potrebbe mostrare un'attesissima reunion tra due eroi della Marvel. Mentre i fan attendono l'arrivo di Daredevil e Jessica Jones in Echo, molti hanno ipotizzato che i due Difensori potrebbero comparire insieme in Daredevil: Born Again. Secondo alcune voci di corridoio, però, sembra che le cose non andranno esattamente così: lo scooper KC Walsh ha infatti insinuato che il personaggio di Jon Bernthal potrebbe apparire in Daredevil: Born Again per assumere il ruolo che era inizialmente previsto per la Jessica Jones di Krysten Ritter:

"So che lo stavo negando, ma sembra che anche un altro popolare personaggio apparirà nella serie a causa di un conflitto di programmazione, in quanto sembra che assumerà il ruolo che si dice avesse Jessica Jones", si legge sul profilo Twitter di Walsh.

Come se ciò non bastasse, anche Tom Smith ha affermato una cosa simile, dicendo che Daredevil: Born Again sta "reintroducendo" i personaggi Marvel visti su Netflix:

"Born Again sta reintroducendo i personaggi di Netflix. Avevano pianificato di portare Ritter, ma c'è un problema di programmazione. Quindi avevano bisogno di un'altra star di Netflix per ricoprire il ruolo. È Jon Bernthal. Non sarei scioccato se ci fosse un cameo di Ritter, però".

L'affidabile scooper Charles Murphy ha poi parlato delle affermazioni di Walsh e Smith sull'inclusione di Bernthal nella serie TV di Disney+. Tuttavia, Murphy ha fatto notare che "non sta assolutamente confermando" nulla sull'argomento, ma che sta solo condividendo ciò che ha sentito:

"Per quello che vale, anch'io ho sentito parlare delle voci su Bernthal. Ricordo che mesi fa ho raccontato che mi era stato detto di 'rallentare' quando si diceva che Ritter si sarebbe unita al cast di Echo/Daredevil: Born Again. Questo è il motivo per cui è stato menzionato il nome di Bernthal. Dirò anche che non confermo assolutamente. Sto solo condividendo ciò che ho sentito".

In un tweet successivo, Murphy ha ribadito che il piano originale prevedeva che Jessica Jones comparisse in Echo prima che in Daredevil: Born Again. Supponendo che un piano simile dovesse essere applicato al ritorno del Punitore, Murphy ha affermato che "non pensa che Bernthal abbia ancora fatto delle riprese" per Echo.

A questo punto, resta da vedere come The Punisher si inserisca nel puzzle di Daredevil: Born Again, ma potrebbe esserci un indizio sul fatto che il personaggio stia sostituendo il ruolo originale di Jessica Jones. È infatti possibile che la ricerca di Matt Murdock per trovare ex alleati sia legata al ritorno di Kingpin a New York. Anche se non è ancora noto se gli eventi degli spettacoli Netflix siano canonici, è possibile che alcuni di essi siano effettivamente accaduti all'MCU principale.

Eventi come lo scontro di Daredevil e The Punisher e il ritorno di Kingpin in prigione potrebbero essere incorporati. Dato che Kingpin è ora libero e sta seminando il caos (segretamente) a New York, sembra che Daredevil avrà bisogno di tutto l'aiuto che può ottenere, e inizia reclutando il Punitore.

Daredevil: Born Again debutterà su Disney+ nella primavera del 2024.

Fonte: The Direct