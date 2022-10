Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Netflix prevede di ostacolare la condivisione delle password a partire dal 2023: la piattaforma ha infatti affermato che inizierà a consentire agli abbonati di creare account secondari a partire dal prossimo anno, in linea con i suoi piani per "monetizzare ulteriormente la condivisione degli account".

Il servizio di streaming cerca ora di spingere sul suo nuovo piano supportato da pubblicità - in arrivo il prossimo mese - e di reprimere la condivisione delle password.

All'inizio di quest'anno, Netflix ha riferito di aver perso abbonati per la prima volta in oltre 10 anni, con il conteggio degli abbonati in calo di altri 1,3 milioni negli Stati Uniti e in Canada e di 1 milione in tutto il mondo nell'ultimo trimestre. Per rimediare a questo, Netflix ha anche lentamente allontanato gli abbonati dalla condivisione della password: la piattaforma ha infatti condotto test che ha costretto gli utenti di Cile, Costa Rica e Perù a pagare un extra per un account secondario se veniva rilevato che qualcuno stava utilizzando l'abbonamento di una persona non facente parte della propria famiglia.

A partire da inizio 2023, quindi, al prezzo dell’abbonamento verrà applicata una maggiorazione per ogni membro aggiuntivo legato allo stesso account. La cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 3$ per ogni account in più. Al momento, si possono inserire fino a due membri extra con il piano Premium, uno con lo Standard e nessuno con il Base che possono guardare Netflix solo su un dispositivo alla volta e devono avere un account composto da mail e password. Dal prossimo anno, non si potrà accedere alla piattaforma da un account con un indirizzo IP diverso da quello di "residenza" dell’utente principale: o si verrà sbattuti fuori o sarà necessario inserire un codice di sicurezza ricevuto via SMS.