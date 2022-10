Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo anni in cui i dirigenti di Netflix hanno respinto l'idea di propinare pubblicità ai loro abbonati, il gigante dello streaming sta ufficialmente per rilasciare il suo piano più economico e supportato dalla pubblicità.

Base con Pubblicità (questo il nome del piano) verrà lanciato negli Stati Uniti il 3 novembre al prezzo di 6,99$ al mese e, nella stessa data, sarà disponibile in altri 12 Paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia (dove costerà 5,49€ al mese), Giappone, Messico, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Verrà lanciato per la prima volta in Canada e in Messico il 1° novembre.

La nuova offerta costerà 2,50€ in meno rispetto al piano Base (attualmente a 7,99€ al mese), e offre la possibilità di eseguire lo streaming su un dispositivo alla volta. In precedenza, il piano Base non supportava l'HD, ma con il lancio del piano con ad, Netflix fornirà una qualità video fino a 720p HD sia per il piano Base con Pubblicità che per il piano senza pubblicità.

Il piano supportato dalla pubblicità non includerà il catalogo completo dei contenuti di Netflix: "Un numero limitato di film e programmi TV non sarà disponibile a causa delle restrizioni sulle licenze e lavoreremo per ridurlo nel tempo", ha affermato Greg Peters, amministratore delegato di Netflix. A seconda del Paese, dal 5% al 10% circa dei titoli non sarà disponibile per chi usufruirà del piano Base con Pubblicità. Inoltre, non sarà possibile scaricare prodotti per la visualizzazione offline.

"Il nuovo livello pubblicitario rappresenta un'interessante opportunità per gli inserzionisti: la possibilità di raggiungere un pubblico diversificato, compresi gli spettatori più giovani che sempre più spesso non guardano la TV, in un ambiente premium con un'esperienza pubblicitaria continua e ad alta risoluzione", ha continuato Peters.

Al momento del lancio, gli annunci avranno una durata di 15 o 30 secondi, che verranno riprodotti prima e durante programmi TV e film. Il piano Netflix con annunci servirà in media da 4 a 5 minuti di annunci all'ora.

Se per gli abbonati l’arrivo della pubblicità su Netflix rappresenta una possibilità di risparmio, potrebbe essere un problema per la concorrenza - che dovrà avere a che fare con un colosso dello streaming con cui contendersi gli sponsor.

La Rai, per esempio, ha espresso questa problematica, prevedendo che il nuovo piano Base con Pubblicità dovrebbe fare aumentare gli utenti della piattaforma streaming dai circa 5 milioni attuali a 8 milioni entro il 2025 - una crescita che in termini di ricavi da pubblicità, potrebbe sottrarre alla televisione pubblica da un minimo di 12 a un massimo di 65 milioni di euro, tra il 2023 e il 2025.