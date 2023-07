Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La storia di Daisy Jones & The Six - musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band - è stata uno successo strepitoso, sia grazie al libro di Taylor Jenkins-Reid che alla serie TV di Prime Video.

Gli Amazon Studios sembrano così intenzionati a dare il via alla seconda stagione dello spettacolo, cavalcando l'entusiasmo per le nomination agli Emmy 2023.

Il responsabile dei programmi Amazon, Vernon Sanders, ha così commentato:

“Siamo molto soddisfatti del successo dei nostri prodotti. L'audacia è stata premiata quando abbiamo deciso di mettere insieme un gruppo di attori, provando a creare una vera band musicale. Ci sono conversazioni con il team creativo sulla possibilità di espandere la narrazione con nuovi episodi”.

La protagonista Riley Keough ha inoltre sottolineato:

"Si è trattata di un’esperienza meravigliosa. Penso che tutti noi ameremmo lavorare ancora insieme, in qualsiasi modo. Non so quanto spazio abbiano lasciato per questa opportunità, ma lavorerei decisamente di nuovo con tutte le persone coinvolte nello show".

Nel 1977 Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all’apice del successo.

Nel cast sono presenti anche Camila Morrone, Will Harrison, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be e la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Daisy Jones & The Six è disponibile su Prime Video.

Fonte: Comic Book