Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Amazon Prime Video ha condiviso il nuovo trailer di Daisy Jones & The Six, il musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band.

Il video offre un primo sguardo al racconto del successo di musicisti e cantanti con problematiche che segnano la loro vita e carriera, un gruppo iconico che è imploso all’apice del successo.

Basato sul romanzo best seller di Taylor Jenkins Reid, lo show è ambientato nel 1977 dove i Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. I due cantanti carismatici – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – guidano una band passata dall'oscurità alla fama, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, sparisce. A distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità.

Nel cast, oltre a Keough e Dunne, sono presenti Camila Morrone, Will Harrison, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be e la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Daisy Jones & The Six debutterà su Prime Video il 3 marzo.

Fonte: Comic Book