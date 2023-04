Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mancano solo poche settimane al debutto di Citadel, ambiziosa serie TV di Prime Video realizzata dai registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo. Lo spettacolo, interpretato da Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden, ha già conquistato i fan con i suoi primi trailer, che mostrano l'esclusivo concetto di spionaggio.

In una recente intervista, i fratelli Russo hanno rivelato cosa aspettarsi dal progetto, e hanno affermato che riproduce in modo interessante i tropi del franchise di James Bond:

"È un modo accurato per parlarne, senza dubbio. Voglio dire, abbiamo adorato James Bond, siamo dei grandissimi fan, ma il nostro compito è cercare di prendere ciò che amiamo di questi tipi di film che ci hanno influenzato e trovare modi per spingerli in spazi e luoghi che ci sorprendono. Il nostro lavoro come narratori non è portarvi un'altra versione di Bond, ma è portarvi una nuova esperienza di cui sarete sorpresi. Quindi speriamo di aver raggiunto quello scopo. Vedremo".

Citadel - già rinnovato per una seconda stagione - debutterà su Prime Video il 28 aprile.

Fonte: Comic Book