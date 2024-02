Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 febbraio 2024

Il CEO di Hasbro Chris Cocks ha recentemente condiviso alcune notizie interessanti per i fan di Dungeons & Dragons, confermando che la serie TV - annunciata ormai 3 anni fa - è ancora in fase di sviluppo, gettando un barlume di speranza per coloro che stavano aspettando degli aggiornamenti.

Queste parole segnano il primo aggiornamento dopo molto tempo. Lo spettacolo, che ha ricevuto il via libera dalla Paramount per 8 episodi, è rimasto finora nell'ombra, soprattutto dopo la tiepida accoglienza del film Dungeons & Dragons: l'Onore dei Ladri. Molti fan del settore sono rimasti a chiedersi quale sarebbe stato il destino del franchise di intrattenimento pianificato incentrato su Dungeons & Dragons, in particolare dopo che Hasbro aveva annotato le perdite sul film.

La produzione ha raggiunto un accordo con il regista californiano Rawson Marshall Thurber per supervisionare la serie live-action, basata sul più famoso franchise di giochi di ruolo fantasy di Wizards of the Coast. Thurber scriverà e dirigerà la sceneggiatura pilota.

Fonte: Comic Book