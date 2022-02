Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Paramount ed eOne di Hasbro stanno lavorando alla produzione della serie TV reboot del film del 2002 Dungeons & Dragons, con lo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad che si occuperà della sceneggiatura.

Recentemente la produzione ha raggiunto un accordo con il regista californiano Rawson Marshall Thurber per supervisionare la serie live-action, basata sul più famoso franchise di giochi di ruolo fantasy di Wizards of the Coast. Thurber scriverà e dirigerà la sceneggiatura pilota, oltre a produrre il progetto della durata di un'ora che ha raccolto l'interesse di più acquirenti.

L'adattamento di Dungeons & Dragons per la televisione è stato un grande obiettivo per eOne dopo l'acquisizione della società da parte di Hasbro. Il presidente Michael Lombardo ha così dichiarato:

"Non vogliamo che sia solo uno show, quindi stiamo costruendo e sviluppando un approccio su più fronti per la televisione e speriamo di portarlo sul mercato all'inizio del prossimo anno".

Visti i legami esistenti di Netflix con il regista Thurber tramite il film Red Notice, è probabile che il colosso dello streaming possa acquisire il progetto.

Fonte: Deadline