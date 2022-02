Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Recentemente la rete statunitense CBS a ufficialmente ordinato il pilot della serie TV Cal Fire.

Max Thieriot, star da cinque stagioni in SEAL Team, ha firmato per un ruolo nella nuova serie drammatica. L'attore californiano non sarà quindi solo uno dei produttori esecutivi, ma sarà il protagonista Bode Donovan.

Ispira dalle esperienze di vita di Thieriot, nato e cresciuto nella cosiddetta "Regione del fuoco" nella California settentrionale, la serie TV Cal Fire è la risposta di CBS ai prodotti di successo Chicago Fire e 9-1-1.

Scritta dagli sceneggiatori di Grey's Anatomy Tony Phelan e Joan Rater, la serie TV si concentra su Bode Donovan, un giovane detenuto che, in cerca di redenzione e di uno sconto di pena, accetta di unirsi al programma antincendio che lo riporta nella sua piccola città natale nel nord della California, dove lui ed altri detenuti lavorano insieme ai vigili del fuoco per spegnere enormi incendi in tutta la regione.

Il team di produzione è capitanato dal prolifico Jerry Bruckheimer, per CBS già dietro le quinte dei vari CSI, incluso il recente revival CSI: Vegas.

Ora sapere che Thieriot sarà il protagonista di Cal Fire rende legittima la domanda: ci sarà un allontanamento dell'attore da SEAL Team rinnovata per una sesta stagione?

Fonte: Variety